Arnauld Mercier espérait mieux : "Un goût de trop peu"

Si la première occasion était à mettre à l’actif du Patro dès le coup d’envoi, une tête décroisée de Ferber, les Verts étaient appliqués mais manquaient cruellement de précision dans le dernier geste. Si bien qu’ils ne parvenaient pas à inquiéter la défense visiteuse, et encore moins le gardien avec aucun tir cadré. Par contre, il fallait une superbe parade de Saussez pour éviter l’ouverture du score suite à une tête piquée de Corstjens (23e).

Dès la reprise, on assistait enfin au premier envoi cadré des Borains (Lavie), mais sans aucun danger. Ceux-ci prenaient le jeu à leur compte, montrant beaucoup de volonté de faire la différence, mais butaient sur une défense limbourgeoise bien organisée. A douze minutes du terme, Arnauld Mercier décidait de faire monter Chevalier et Kadiri, et de changer son dispositif (4-3-3). Dans la foulée, un centre de Chevalier trouvait Kadiri qui manquait sa reprise de la tête. Si le RFB stoppe une série de défaites, il est resté muet pour la quatrième fois consécutive.

"Les garçons ont fait le match pour l’emporter. Le plan mis en place avait plutôt bien fonctionné, même si nous étions un peu timorés en première période. En seconde, on s’est créé des occasions, je ne comprends toujours pas comment Jordan n’est pas parvenu à conclure. Je tiens à féliciter notre gardien et notre défense qui ont beaucoup pris ces derniers temps et qui ont gardé le zéro derrière", confiait Arnauld Mercier