Si la première occasion était à mettre à l’actif du Patro dès le coup d’envoi, une tête trop décroisée de Ferber, les Verts étaient appliqués mais manquaient cruellement de précision dans le dernier geste. Si bien qu’ils ne parvenaient pas à inquiéter la défense visiteuse, et encore moins le gardien avec aucun tir cadré. Par contre, il fallait une superbe parade de Saussez pour éviter l’ouverture du score suite à une tête piquée de Corstjens (23e). Au retour des vestiaires, on assistait enfin au premier envoi cadré des locaux (Lavie), mais sans aucun danger. Les Borains prenaient le jeu à leur compte, et montraient beaucoup de volonté de faire la différence, mais butaient sur une défense limbourgeoise bien organisée. A douze minutes du terme, Arnauld Mercier décidait de faire monter Chevalier et Kadirich, et de changer son dispositif (4-3-3). Dans la foulée, un centre de Chevalier trouvait Kadiri qui manquait sa reprise de la tête, avant que Lavie ne file vers le but mais envoyait largement au-dessus. Malgré les entrées de Tainmont et Vandendriessche qui effectuait ses premières minutes en championnat, rien n’évoluait et les deux équipes se quittaient dos à dos.

Francs Borains : Saussez ; Gillekens, Malungu, Obissa ; Mpati, Diallo (89e Massolin), Itrak (85e Tainmont), Healy (85e Vandendriessche), Guirassy (78e Kadiri) ; Chaabi (78e Chevalier), Lavie.

Patro Eisden : Belin ; Dijkhuizen, Renso Jordan, Corstjens, Kis ; Bamona (64e Bounou), Pietermaat, Gueroui, Peeters (87e Pierrot), Dansoko (64e Hadj-Moussa) ; Ferber (64e Sam Elisha).

Arbitre : M. De Keyzer.

Avertissements : Lavie, Corstjens, Pietermaat, Bounou.