Hendrickx retrouve les joies de la D1A, deux mois après son départ de Charleroi.

Semaine très spéciale pour Gaëtan Hendrickx. Avant de retrouver un stade de D1A, il a marqué contre son frère, samedi dernier. "Je joue un cran plus haut depuis deux matchs, ce qui me permet d’être plus souvent dans le rectangle adverse. Avec un peu de chance, j’aurais même pu inscrire un doublé, mais ma frappe a été repoussée par un défenseur du Lierse" , avance-t-il.

(...)