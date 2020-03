Hernan Losada va disputer sa troisième finale de suite avec le Beerschot. Cette fois-ci, dans la peau de l’entraîneur.

Hernan Losada et le Beerschot, c’est l’une des belles histoires du football belge. Une histoire qui a commencé en 2006 lorsque l’Argentin a fait le grand saut vers l’Europe, pour atterrir à Anvers. Un club dont il a porté les couleurs de 2006 à 2008, avant d’être transféré à Anderlecht et de connaître une suite de carrière plus tumultueuse avec des prêts à Heerenveen et ensuite à Charleroi. C’est alors qu’il est revenu à ses premières amours en 2011 et qu’il reviendra même une troisième fois au Beerschot, cette fois-ci définitivement. C’était en 2015, alors que le club évoluait en… D3 et devait se farcir des déplacements dans des patelins qu’il était alors incapable de situer sur la carte.

(...)