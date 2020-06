C'est en tout cas ce que voudrait la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS).

C'est une information complètement folle que révèle ce vendredi soir Gazet van Antwerpen. Selon nos confrères flamands, la CBAS aurait décidé que le match polémique du 25 janvier 2020 entre Virton et le Beerschot soit rejoué.

Pour rappel, la CBAS avait été saisie par Virton et Westerlo afin de contester l'annulation de la rencontre Virton-Beerschot. Ce match de la 23e journée de Proximus League s'était joué sur un but controversé. Alors que l'arbitre était encore en train de dresser un mur, l'équipe locale a repris le match sans signal de la direction du jeu. Virton a inscrit le seul but du match (1-0) sur cette action. La Commission des litiges d'appel de l'Union belge de football avait donné raison au Beerschot et fixé au 2 mars le replay de cette rencontre, soit après la fin de la phase classique de D1B.

Saisi par les clubs de Virton et Westerlo, le Tribunal de Première Instance de la Province du Luxembourg avait cependant donné raison aux clubs gaumais et campinois. Le replay n'avait donc pas eu lieu. (Les détails ici)

Le Beerschot a finalement emporté la seconde place de finaliste de D1B et affrontera Oud-Heverlee Louvain lors de la grande finale pour une montée en D1A. On pensait dès lors que ce match Virton - Beerschot serait de l'histoire ancienne... Mais comme le dévoile Gazet van Antwerpen, c'était sans compter sur la CBAS qui, suite à une procédure lancée par les Anversois, a rendu son verdict ce vendredi et veut faire rejouer la rencontre.

Une annonce plutôt farfelue quand on sait que le championnat de D1B est terminé depuis près de trois mois, qu'il n'y a plus d'enjeu et surtout que les joueurs de Virton ne se sont plus entraînés ensemble (contrairement aux Anversois qui doivent préparer leur finale contre OHL). Affaire à suivre donc...