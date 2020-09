Julien Gorius a joué trois saisons au stade Machtens. Certes c’était avec le maillot du FC Brussels sur les épaules, mais l’atmosphère et les supporters n’ont pas changé. Aujourd’hui, celui qui a mis un terme à sa carrière il y a un peu plus d’un an, retrouve un lieu qui fut le premier à l’accueillir en Belgique. Certes, Julien Gorius ne sera plus sur la pelouse, mais il se met au service du club dans une fonction de directeur sportif qu’il découvre et qu’il compte bien utiliser pour aider le club à poursuivre son ascension.

Julien, un an après avoir mis un terme à votre carrière de joueur, vous voilà directeur sportif. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?

"Après ma carrière, j’ai décidé de faire un gros break pour souffler, profiter de ma famille et sortir de tout ce stress qui s’est accumulé durant mes 16 années de carrière professionnelle. J’avais aussi besoin de ce temps pour réfléchir à ce que je voulais faire par la suite. J’ai passé mes diplômes d’entraîneur pour savoir si c’était dans cette voie que je voulais me diriger ou dans un poste de dirigeant ou encore d’agent. Mais assez rapidement, et assez naturellement, j’ai compris que de par ma personnalité, la voie de manager sportif était celle qui me convenait le mieux."

Même si vous n’avez que 35 ans ?

"Plus vite vous êtes lancé dans le grand bain, plus vite vous apprenez. Je suis un privilégié d’occuper un tel poste et je vais travailler chaque jour pour faire grandir le club.

