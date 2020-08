Le Beerschot et OHL promus en D1A, Waasland-Beveren sauvé devant les tribunaux, Virton et Roulers recalés au niveau de leur licence, la faillite de Lokeren, voilà de quoi chambouler toute la D1B qui accueille cinq nouvelles équipes (Deinze, Seraing, RWDM, Lierse et Bruges U23), laissant l’Union, Westerlo et Lommel comme seuls rescapés du précédent championnat. De quoi redistribuer les cartes dans une D1B qui n’aura jamais été aussi incertaine au moment de voir la reprise se profiler.

(...)