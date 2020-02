Les Saint-Gillois restent dans la course au gain de la seconde tranche.

La dernière victoire de l’Union remontant au 8 décembre (0-3 à Westerlo) et alors que le sprint final est lancé dans la course au gain de la seconde tranche, les Saint-Gillois se devaient de renouer avec le succès. Encore plus sur la pelouse d’une équipe de Lokeren accrochée à sa dernière place au classement général.

On s’attendait à voir Thomas Christiansen aligner une équipe ultra offensive et pourtant, le coach saint-gillois jouait la carte de la prudence en laissant Ferber et le nouveau venu Brown sur le banc, renvoyant Haugen en tribunes pour aligner Fixelles en pointe, avec Tabekou et Sigurdarson pour tenter de percer sur les flancs.

Du coup, le spectacle fut loin d’être au rendez-vous avec deux formations qui manquaient d’audace et de justesse en zone offensive. Jusqu’à la 44e et cette première action construite des Saint-Gillois qui voyait Sigurdarson isoler Tabekou à l’angle de la surface, ce dernier plaçant le cuir au fond d’une frappe en un temps du plat du pied.

Après une première période en mode mineur, les deux équipes tentaient d’apporter un peu plus de vivacité à la construction. Vreven tentait le tout pour le tout à l’heure de jeu avec un double changement alors que dans le même temps, Christiansen faisait monter Bah à la place de Sigurdarson. Un choix gagnant puisque trois minutes plus tard, le joueur arrivé en cours de saison était à la bonne place pour catapulter au fond un excellent centre de Teuma.

De quoi enfin renouer avec la victoire après près de deux mois et ce, malgré un penalty manqué par Van Damme.

Lokeren - Union 0-2

Lokeren: Defourny, Mpati, De Witte, Van Damme, De Jonghe, Amano (62e Van Moerzeke), Overmeire, Benchaib, Koike, Beridze (62e Said), Lawal.

Union: Kristiansen, Vega, Van Der Heyden, Pocognoli, Mehlem (88e Lorbek), Teuma, Nielsen, Tabekou, Sigurdarson (62e Bah), Fixelles (77e Ferber).

Arbitre: M. Pirard.

Avertissements: Teuma, Van Damme, Fixelles, Bah, Van Der Heyden, Overmeire, Kandouss

Les buts: 44e Tabekou (0-1), 65e Bah (0-2).