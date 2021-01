L'Union s'offre un nouveau derby face au RWDM Division 1B Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois n'ont jamais été en mesure d'inquiéter le leader saint-gillois. © Belga

C'est sur un terrain à la limite du praticable (la pluie et la neige tombées avant la rencontre n'ont pas aidé) que s'est disputé ce troisième derby de la saison entre le RWDM et l'Union. Chaque équipe ayant remporté une manche au premier tour, l'ambition de chaque club était d'asseoir sa suprématie sur l'autre. Mais ce match, il a rapidement tourné à l'avantage du leader du championnat. Sur une frappe à la retourne, Van der Heyden envoyait le ballon dans la lucarne de Matthys après cinq minutes de jeu à peine.



Le RWDM avait besoin de plusieurs minutes pour rentrer dans son match mais parvenait à prendre l'ascendant durant la seconde partie du premier acte, sans toutefois inquiéter Moris. Felice Mazzù remobilisait ses troupes à la pause et l'Union jouait enfin plus dans le camp molenbeekois. Si Burgess manquait l'immanquable dès la reprise, l'Union pouvait compter sur un Vanzeir à l'affût pour punir une approximation locale à l'heure de jeu (0-2). La rencontre était pliée et même si Euvrard faisait monter Rocha à 20 minutes du terme, le RWDM ne fut jamais en mesure d'aller inquiéter un leader plutôt tranquille dans ce derby bruxellois.





RWDM - Union 0-2



RWDM : Matthys; Dante, Le Joncour, Ruyssen; Mpati (77e Van Den Bogaert), Claes, Rommens, Terki; Yagan (69e Rocha), Nzuzi, Ephestion (84e Electeur).

Union SG : Moris; Bager, Burgess, Van der Heyden; François, Lapoussin, Fixelles, Lynen (70e Mehlem), Nielsen; Vanzeir (77e Labeau), Undav (87e Jordanov).

Arbitre : M. Vermeire.

Avertissements : Van der Heyden, Ruyssen, François, Ephestion, Claes.

Les buts : 5e Van der Heyden (0-1), 61e Vanzeir (0-2).