L'Union Saint-Gilloise s'est imposée à domicile dimanche face à Oud-Heverlee Louvain (2-1) en clôture de la vingt-deuxième journée de Proximus League.

Les Unionistes, troisièmes de la deuxième période, en profitent pour revenir à six unités du Beerschot Wilrijk et du KV Malines.

Suite aux partages à domicile du KV Malines vendredi face à Roulers (2-2) et du Beerschot Wilrijk samedi contre Westerlo (1-1), l'Union Saint-Gilloise avait l'occasion de revenir à six unités du duo de tête de la deuxième tranche en cas de victoire à domicile face à Oud-Heverlee Louvain. Les troupes de Luka Elsner ont toutefois concédé le premier but de la rencontre sur une tête de Persoons (28e). Les Unionistes ont réagi quatre minutes plus tard sur une action collective conclue par Selemani.

En seconde période, Selemani avait l'occasion de donner l'avantage pour la première fois de la rencontre aux locaux mais le Comorien de 25 ans manquait la conversion d'un penalty (57). Ce n'était que partie remise puisque Tabekou (82) offrait finalement les trois points aux locaux sur corner à huit minutes du terme.

Au classement de la seconde tranche, le Beerschot Wilrijk et le KV Malines partagent la tête avec 18 points. Suivent l'Union (12), Tubize (11), Roulers (9), Lommel (7), Westerlo (7) et OHL (4). Au classement cumulé des deux tranches, le KV Malines est en tête avec 48 unités. Suivent le Beerschot Wilrijk (42), l'Union (36), Lommel (29), Westerlo (26), Roulers (22), Tubize (20) et OHL (19).