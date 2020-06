Le Conseil National de Sécurité (CNS) a donné son feu vert mercredi pour la tenue des compétitions sportives, avec un public limité à 200 personnes, à partir du 1er juillet.

Le Beerschot estime donc que la finale retour du championnat de division 1B pourrait être jouée avant le 2 août. Cette date avait été fixée après l'annonce des des mesures antérieures du CNS, aujourd'hui assouplies.

Avant l'éclatement de l'épidémie de coronavirus dans notre pays, la Beerschot avait remporté le match aller de cette finale 1-0 face à Oud-Heverlee Louvain.

Si le match retour est maintenu au 2 août, les clubs ne sauront dans quelle division ils joueront la saison prochaine qu'une semaine avant le début de celle-ci.

"Nous avons toujours demandé au responsable du calendrier compétent d'organiser le deuxième match de la finale le plus tôt possible afin d'éviter d'influencer la compétition et de donner aux deux clubs le temps de se préparer correctement pour la saison suivante", déclare le Beerschot sur son site web.

"Pour l'instant, nous ne savons pas dans quel championnat nous jouerons et quels revenus nous pouvons espérer. Il est donc difficile d'attirer de nouveaux sponsors et de prendre des décisions stratégiques afin d'avoir une politique financière saine".

"En ce sens, l'appel à une gestion financière saine du management de la Pro League est un concept creux. De plus, donner aux deux clubs une seule semaine de préparation pour la nouvelle saison est déraisonnable, indécent et affecte déjà l'intégrité sportive du prochain championnat. Nous n'avons donc certainement pas d'objection à devoir jouer plus tôt".