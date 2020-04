L’entraîneur sang et or n’est pas parvenu à trouver un accord avec la direction pour la prolongation de son contrat.

« On ne se rejoint pas sur plusieurs points, que ce soit en coulisse ou sur le terrain. Mais cela n’a rien à voir avec la relégation du club », commente Laurent Demol qui quitte l’AFC Tubize, cinq mois après y être revenu. Le contrat de l’entraîneur brabançon prenait fin au mois de juin et les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour une prolongation. « On se quitte en bons termes avec Aubry De Koster et la direction. L’aventure continue pour Tubize, qui mérite d’au moins évoluer en D1 Amateurs », ajoute-t-il.

L’ancien sang et or aura redressé la situation de l’équipe, mais de manière insuffisante. « Le bilan est mitigé, car on ne peut pas dire qu’il y a une vraie conclusion à cette saison. Lorsque je suis arrivé, nous étions derniers, un point derrière Winkel. Il restait 18 points en jeu et nous étions avant-derniers, à trois points seulement de La Louvière-Centre et le Lierse. On devait en plus encore affronter Winkel, le Lierse et Liège. Je suis sûr qu’on aurait pu atteindre le maintien. Il nous restait des matchs à notre portée. C’est logique de descendre, vu le classement…mais on aurait pu s’en sortir », regrette Laurent Demol.

Le technicien aura tout de même vécu quelques mois mouvementés, vu les problèmes financiers du club brabançon wallon. « Quand Josselin Croisé m’a appelé, je me suis dit qu’en tant qu’ancien tubizien, c’était un chouette défi à relever, surtout que j’étais libre. Nous avons eu un travail assez conséquent à réaliser dans le vestiaire, puis nous avons su fédérer un groupe, pour tenter d’atteindre notre objectif, qui était le maintien. Nous avons eu des prestations encourageantes et le groupe n’était d’ailleurs pas mort du tout. Nous avons tout donné au niveau sportif pour sortir de cette zone de relégation. Mais cet arrêt de la compétition fait mal à Tubize », admet-il.

La direction tubizienne est donc à la recherche d’un nouveau mentor, alors que Louis Dehaye a confirmé sa présence pour 2020-2021.