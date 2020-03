Le Beerschot a remporté la manche aller de la finale pour la montée en Jupiler Pro League dimanche en disposant d'Oud-Heverlee Louvain (1-0).

Tarik Tissoudali a inscrit le but de la victoire pour les Anversois en première période (21e). Le match retour aura lieu samedi prochain à 20h30 à Louvain.

Poussé par son public venu en nombre, le Beerschot rentrait de plein pied dans la rencontre et se procurait les plus belles occasions. Une domination qui permettait aux Anversois d'ouvrir la marque via Tissoudali qui prenait Henkinet à contre-pied. Motivés par ce but, les joueurs d'Hernan Losada continuaient à mettre la pression sur le but louvaniste et OHL pouvait compter sur un très bon Laurent Henkinet pour rester dans le match.

La deuxième période était plus équilibrée et plus disputée mais les plus belles occasions étaient toujours à mettre à l'actif du Beerschot. Tissoudali pensait d'ailleurs inscrire son deuxième but de l'après-midi mais celui-ci était annulé pour une position de hors-jeu.

À dix minutes du terme, Oud-Heverlee Louvain se créait sa plus belle opportunité de la partie mais Vanhamel sortait un sublime arrêt sur une tête de Thomas Henry. Le score ne bougeait plus et le Beerschot se rendra à Louvain samedi prochain (20h30) avec un court avantage d'un but.

Le vainqueur de cette double confrontation jouera en Jupiler Pro League la saison prochaine.