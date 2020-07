En théorie, le football de compétition doit reprendre ce dimanche en Belgique par un surréaliste Virton-Beerschot, match de D1B à rejouer après une décision de la CBAS (conséquence d’une erreur d’arbitrage). Duel qui n’a strictement aucun intérêt sportif entre un club déjà qualifié pour la finale du championnat et un autre qui est au bord du précipice financièrement.

Va-t-on réellement disputer cette rencontre ? Le suspense n’a pas encore totalement disparu mais on se dirige tout de même vers une annulation pure et simple.

Vendredi, Virton a fait une demande officielle à la fédération pour annuler le match mais personne ne sait encore si cette requête sera suffisante. En théorie, il y a une décision de justice de la CBAS et il faut l’appliquer.

Le Beerschot, qui n’a pas du tout envie de faire le long déplacement jusqu’en Gaume alors qu’un match autrement plus important contre Louvain se profile (le 2 août), est bien conscient de la situation. Il pourrait être sauvé par… le Covid-19.

Fort logiquement, le staff du Beerschot a demandé que les joueurs de Virton passent un test, au plus tard pour ce jeudi. Histoire d’avoir les résultats avant le coup d’envoi et de ne pas mettre ses propres joueurs en danger. "Mais je ne vois pas comment on pourrait organiser ces tests puisqu’il n’y a plus rien au club", explique Glenn Claes, l’un des joueurs virtonais. "Il n’y a plus d’entraînement et plus de salaire depuis début mars. On ne reçoit aucune nouvelle de la direction. Comment pourrait-elle subitement organiser des tests puis nous convoquer pour ce match ?"

Le surréalisme a ses limites, même en Belgique.