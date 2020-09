C'est le 12 mai 1985 qu'a eu lieu le dernier derby en compétition officielle entre l'Union Saint-Gilloise et le RWDM. 35 ans plus tard, les deux clubs historiques de la capitale se retrouvent en D1B. Si le Covid-19 empêchera les supporters de vivre passionnément ce derby de la zwanze, il évoque inévitablement de savoureux souvenirs à tous ceux qui ont fait l'histoire de ces duels.



Nous avons préfacé ce derby avec Danny Ost, Thierry Dailly et Alain De Nil: