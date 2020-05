Le match retour de la finale de D1B, entre Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot, aura lieu le weekend du 1er et 2 août.

La date et l'heure précise de cette rencontre décisive pour la promotion dans l'élite du football belge doit être "fixée à court terme". La Pro League l'a annoncé lundi par voie de communiqué. "Le bourgmestre de Louvain, M. Mohamed Rioudani (sp.a), a donné son accord pour que le match se déroule à Louvain, sous réserve de dispositions strictes en matière de santé et de sécurité. Les deux clubs inviteront leurs supporters à se conformer à ces dispositions afin que la saison puisse se décider sur des bases sportives", a écrit la Pro League.

Le match pourra se tenir selon certaines conditions. En effet, il ne devra pas être interdit par le gouvernement fédéral, toutes les conditions pour empêcher la propagation du virus Covid-19 devront être respectées et la sécurité dans et autour du stade doit pouvoir être garantie. De plus, les clubs appelleront leurs supporters à respecter les règles de santé et de sécurité en vigueur.

"La Pro League est satisfaite du scénario présenté. Les deux clubs se sont déjà engagés à fournir de leur côté les efforts nécessaires afin que le match puisse avoir lieu durant ce premier week-end d'août, comme proposé", a ponctué la Pro League.

Cela implique que Westerlo, qui avait totalisé le plus de points au cours des 28 matches de championnat, alors que le Beerschot et Louvain avaient chacun gagné une tranche, ne montera pas en D1A. Cette solution était celle choisie si la finale retour entre le Beerschot et L'OHL ne pouvait pas avoir lieu.