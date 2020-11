Rommens a été exclu samedi en fin de première période lors du match d'alignement de D1B entre le RWDM et le Lierse Kempenzonen. Le milieu bruxellois a raté son contrôle et a planté ses crampons sur le tibia et la cheville du défenseur lierrois Ayyoub Allach.

Le parquet fédérale a exigé une lourde sanction car Rommens avait déjà été coupable d'une faute similaire il y a trois ans lorsqu'il jouait pour Westerlo. Si le RWDM accepte la sanction, Rommens manquera le derby bruxellois face à l'Union Saint-Gilloise (22 novembre) mais aussi les matches contre Lommel (29 novembre) et Deinze (6 décembre). En cas d'appel, le club et le joueur passeront devant le comité disciplinaire mardi.