Les supporters visiteurs ne seront plus amenés à débourser plus de 15 euros pour assister au match de leur équipe en déplacement lors des matches de Proximus League de la saison prochaine.

Les clubs professionnels belges sont en effet parvenus à un accord selon lequel le montant maximal qu'ils peuvent demander pour des places 'couvertes' est de 15 euros. Ce plafond redescend à 10 euros pour les autres tickets.

La proposition était sur la table depuis un certain temps. Les discussions à ce sujet avaient été plutôt animées l'année dernière en raison de l'écart important entre les prix (plus élevés) demandés par le KV Malines ou le Beerschot et ceux (plus bas) pratiqués par Tubize ou l'Union St-Gilloise.

Les prix des billets pour les supporters visiteurs de D1B varient actuellement entre 5 euros (Union) et 20 euros (Beerschot).