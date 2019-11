À une série de trois matchs sans la moindre victoire - défaite contre OHL, l’USG et partage contre Roulers - succède un climat non vicié mais à tout le moins tendu dans les coulisses. La préparation du match face à Westerlo a été difficile estime l’entraîneur.

"J’avais programmé une séance vidéo jeudi. Une panne d’électricité ne l’a pas permis. Pourquoi ne pas me prévenir pour changer d’horaire ? Les joueurs ont cherché leurs équipements avec la lumière de leur téléphone portable. La direction d’un club professionnel fait tout pour permettre à l’équipe A de se concentrer à 100 % sur son travail. Ici, ce n’est pas le cas et ce qui se passe autour est catastrophique. C’est grave et c’est dommage. On veut nous freiner : on ne mérite pas cela. J’ai évoqué la situation avec le repreneur Flavio Becca il y a quelques semaines. Désormais, c’est fini de parler."

Il faut des actes. "Je pourrais arrêter les frais. Je ne citerai pas de nom(s) mais travailler avec certaines personnes est difficile. Virton a besoin d’une bonne structure, de regarder dans la même direction. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas et, dès lors, avoir du succès est difficile. Pour obtenir des résultats, les conditions doivent être tops." Le coup de gueule du coach fera-t-il bouger les choses ?

La question à un euro est posée. Deux semaines après avoir manqué la possibilité d’écrire l’histoire de l’Excelsior Virton en remportant la première tranche, l’atmosphère est pesante.

Les Gaumais ont battu à deux reprises Westerlo sur un score arsenal. Il reste à réussir la passe de trois. "Cet adversaire a de la qualité à chaque poste, possède avec Brüls et Abrahams deux éléments à vocation offensive très forts pour la D1B. Nous désirons obtenir la victoire… mais il ne faut pas non plus trop attendre de Virton. Malines était 2e en D1A et pointe au 6e rang. Il ne sera pas champion." Le dernier succès virtonais remonte au 3 novembre. C’était à Lokeren…

Le noyau : Moris, Dupire et Rousseau ; Jordanov, François, Prempeh, Laurienté, Malget, Sylla ; Stelvio Cruz, Couturier, Lecomte, Lapoussin, Lazaar, Ribeiro (?), Vanzo ; Hadji (?), Koré, Turpel, Joachim, Ramalingom. Angiulli, Soumaré, Kocabas et Kali sont blessés. Claes a repris. Danté, Benamra, Lewerenz et Triboulet sont excédentaires.