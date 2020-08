Le RWDM boucle sa préparation par un succès face à Malines (3-2) Division 1B Sébastien Sterpigny Les Molenbeekois l'ont emporté 3-2 face aux Malinois. © DR

Ce samedi, le RWDM a disputé son dernier match de la préparation face à Malines, adversaire qu'il avait affronté lors de sa première rencontre amicale de la préparation.



Au cours d'une première mi-temps très disputée de la part des deux équipes et rythmée par de nombreuses occasions, Malines trouvait l'ouverture via De Camargo. Dans la foulée Yagan, ponctuait magnifiquement un raid de 60 mètres et rétablissait la parité (1-1).



Malines reprenait l'avantage sur penalty mais les joueurs du RWDM puisaient dans leur réserve pour renverser le score. Monté à un quart d'heure du terme, Electeur égalisait de la tête sur corner avant d'offrir le but de la victoire à Cruz (3-2).



Avec cette victoire, le RWDM ponctue sa préparation sur une bonne note et peut aborder la reprise du championnat de Proximus League avec le moral gonflé à bloc. Samedi, les Molenbeekois recevront les U23 du Club de Bruges pour leur première rencontre en D1B.