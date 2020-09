RWDM - Union SG 3-1



RWDM: Sadin, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Mpati, Rommens, Terki, Claes, Nangis (89e Lavie), Yagan (80e Electeur), Nzuzi (68e Senakuku).

Union SG: Moris, Mehlen, Burgess, Kandouss, Van Der Heyden, Teuma, Nielsen, Vanzeir (55e Lapoussin), Sigurdarson (65e Labeau), Fixelles (77e Lynen), Undav.

Arbitre: M. Smet.

Avertissements: Mpati, Libert, Claes, Teuma, Nangis, Lynen.

Le but: 48e Yagan sur pen. (1-0), 70e Mpati (2-0), 78e Labeau (2-1), 83e Electeur (3-1).

35 ans après leur dernier affrontement en compétition officielle, le RWDM et l’Union Saint-Gilloise se retrouvaient pour un derby bruxellois attendu par tous les amoureux de ballon rond de la capitale. Si le derby n’avait pas le charme d’antan dans les tribunes, la faute au Covid-19 qui ne permettait qu’à 1500 spectateurs d’assister à la rencontre, la pression du derby était bel et bien présente, même si sur le terrain il faut bien reconnaitre que le spectacle n’était pas à la hauteur de l’événement. L’Union se montrait la plus pressante mais le RWDM restait bien en place et le marquoir affichait 0-0 à la pause. La seconde période fut par contre d’une autre intensité. A peine le ballon remis en jeu que Yagan forçait un penalty pour une faute contestable de Fixelles. Penalty que le médian molenbeekois ne manquait pas, prenant Moris à contre-pied. Après cette ouverture du score, on s’attendait à voir l’Union mettre la pression pour revenir mais les Saint-Gillois manquaient de percussion et Sadin n’avait qu’une tête plongeante de Kandouss à écarter à l’heure de jeu. Bien dans le match, le RWDM croyait de plus en plus en ces chances et après avoir galvaudé quelques reconversions offensives, il parvenait à doubler la mise. Un centre de Claes était dévié par un Saint-Gillois au second poteau, où surgissait Mpati, ancien joueur de l’Union, pour placer une volée au fond du but de Moris. L’Union pensait relancer le match lorsque Labeau réduisait la marque mais sur un corner de Rommens, Electeur était à l’affût pour propulser le cuir au fond malgré un bel arrêt de Moris sur une première reprise de la tête de Le Joncour. Un avantage de deux buts que le RWDM parvenait à conserver pour s’offrir le derby bruxellois, comme il y a 35 ans…