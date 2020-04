Lundi, le Sporting Lokeren pourrait connaître la fin de son histoire.

Le matricule 282 se présentera devant le Tribunal du commerce de Termonde en raison de graves problèmes financiers et des soucis de paiement. Le club a accumulé les dettes, certains fournisseurs n'ont pas reçu leur argent et les salaires des joueurs et des employés n'ont pas été versés. Les joueurs et le staff ont arrêté de travailler après leur dernier match en D1B le 28 février dernier.

"En principe, l'audience se déroulera le lundi 20 avril comme prévu. Ce ne sera évidemment pas une audience physique en raison des mesures liées au coronavirus. L'affaire sera examinée par écrit avec une vidéo-conférence pour une éventuelle consultation", a avoué l'administrateur temporaire Kris Goeman.

"La question est toujours de savoir si le club sera déclaré en faillite. Il reste à voir si Louis de Vries, le président du club, aura trouvé une solution pour éviter cela. Actuellement, la situation reste inchangée. Il n'y a pas de nouveaux moyens financiers et les dettes sont restées les mêmes. Le Sporting Lokeren n'a donc plus que quelques jours pour convaincre le tribunal", a ajouté Goeman. Le club waeslandien se trouve donc au bord de la faillite. "Il y a une chance qu'aucun jugement définitif ne sera donné lundi. Il faut attendre que le juge rende son verdict mais cela ne sent pas bon. Cette affaire dure depuis longtemps et aucune amélioration n'a été constatée depuis le début", a poursuivi Goeman.

Le Sporting Lokeren ne fêtera donc pas son 50e anniversaire. Le club était né le 22 juin 1970 après une fusion entre le Standaard et le Racing Lokeren. Le matricule 282 a remporté deux fois la Coupe de Belgique (2012 et 2014) et a joué en Coupe d'Europe à diverses reprises. En 1993, le club descendait après près de 20 saisons parmi l'élite. Trois ans plus tard, il remontait en D1 sous l'impulsion de son nouveau président Roger Lambrecht. Le club était descendu en D1B en 2019.