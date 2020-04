Mercredi soir, à l'hôtel de ville de Lokeren, il a été annoncé que Hans Van Duysen est le nouveau président du nouveau club de football né de la fusion entre le Sporting Lokeren, qui a été déclaré en faillite lundi, et le KSV Tamise.

Avec Joris Van der Gucht, Willy Carpentier, Steven De Proost et Sofie De Groote, il a mené les négociations avec le conseil d'administration du KSV. Hans Van Duysen est également le petit-fils d'Adhemar Goeters, le président du Sporting Lokeren après la fusion entre le Standaard et Racing Lokeren en 1970. Le club entend vivre une saison initiale de transition en D2 amateurs.

"Il y a environ 50 ans, mon grand-père était assis ici, à l'hôtel de ville, en tant que président du tout nouveau club fusionné, le Sporting Lokeren. Aujourd'hui, je suis ici en tant que président de la nouvelle équipe du KSC Lokeren-Tamise, presque au même endroit. C'est un jour chargé d'émotion pour moi", a déclaré Hans Van Duysen. "Lokeren était alors appelé le "village des miracles" dans le monde du football. Jusqu'à ces dernières années au cours desquelles nous avons connu une courbe descendante avec comme point le plus bas la faillite du Sporting lundi. Avec Tamise, nous avons trouvé un partenaire adéquat. En très peu de temps, nous avons réussi à créer un club commun. Il prend vie en tant que KSC Lokeren-Tamise. Les couleurs de notre club restent "blanc-noir-jaune", celles du Sporting. Les activités de football seront réparties sur Lokeren et Tamise. La première équipe jouera dans le stade du Daknam. Nous nous sommes trouvés", a rapporté Hans Van Duysen. Quelle est l'ambition du club ? L'intention est-elle de remonter au plus haut niveau dès que possible ? "Les collègues de Tamise nous ont donné l'occasion d'écrire une nouvelle histoire et de commencer un nouveau projet en 2e division amateur. Nous avons une saine ambition, mais nous n'allons pas nous emballer. Je considère la première saison comme une année de transition. N'oubliez pas que la première équipe de Tamise était déjà fourni en termes de joueurs. Nous allons bien sûr les renforcer et nous avons un budget pour cela. Nous voulons apporter un football attractif à Daknam et il reste encore beaucoup de travail à faire. Le fait est qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un nouvel avenir pour le KSC Lokeren-Tamise", a déclaré le tout nouveau président Hans Van Duysen.