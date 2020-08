Les supporters du RWDM de retour au stade Machtens dès le 18 septembre Division 1B Sébastien Sterpigny Entre 1300 et 1500 supporters pourront assister à la rencontre contre Lommel prévue le 18 septembre. © Sterpigny

Thierry Dailly nous avait confié la semaine dernière que selon une étude réalisée par le club, 1400 supporters pourraient prendre place dans le stade, tout en respectant les mesures de distanciation sociale.



Alors que la Pro League espère le retour des supporters dans les stades pour bientôt, le RWDM vient d'annoncer que ses supporters feront leur retour au Machtens dès le 18 septembre et la réception de Lommel. Le club pourra accueillir entre 1300 et 1500 supporters.



La communication du club

"Le club a le plaisir de vous annoncer, en collaboration avec la commune et madame la bourgmestre, que pour le prochain à match à domicile qui aura lieu contre LOMMEL SK, nous allons pouvoir accueillir entre 1300 et 1500 supporters.

Les places disponibles seront exclusivement attribuées à tous nos ABONNÉS ainsi que SPONSORS!

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir dans notre temple.

Nous mettrons en place toutes les mesures de sécurité fixées par la Pro League et le gouvernement."