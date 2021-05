Et à la demande des concurrents du Club Bruges, les jeunes du Club NXT ne feront d’ailleurs plus partie de la D1B en 2021-2022 non plus. Les jeunes brugeois seront remplacés par Virton. En revanche, à partir de la saison suivante (2022-2023), les U23 de certains clubs de D1A joueront en D1B ainsi qu’ en 1ère, 2e et 3e National (les séries supérieures du football amateur).

Les clubs de Pro League ont introduit cette proposition auprès des clubs amateurs auxquels ils devront fournir une compensation financière et assouplir les conditions pour l’obtention des licences pour l’accession à la D1B. Lors de l’Assemblée générale de la Pro League du 25 mai, seront désignés les clubs professionnels pouvant inscrire leurs équipes de U23 dans les séries mentionnées ci-dessus. La participation n’est pas obligatoire.

Autre décision importante sur la table de l’AG de Pro League fin mai : une éventuelle prolongation du format actuel de la D1A (avec 18 clubs et des mini-playoffs) pour la saison 2022-2023. Sans cette mesure de prolongation, trois clubs devraient être relégués de la D1A la saison prochaine.