Par contre, devant, on note la présence d’un trio inhabituel : Mikautadze, Al Badaoui et Gueye sont alignés de concert. Avec le retour de l’ancien Carolo, absent d’un coup d’envoi d’un match de championnat depuis la mi-septembre. À charge pour Al Badaoui un rôle légèrement plus en retrait.

Par rapport aux 22 noms donnés pour la sélection, les mises à l’écart de Maydana, Cascio et Basha ne sont pas surprenantes. Celle qui l’est plus est l’absence de Bernier. Sans inspiration contre l’Union, le flanc ne paie pas cette mauvaise prestation, il s’est simplement blessé à l’entraînement ce samedi matin.