Les deux Gaumais ont pris part à l'entrainement des Bruxellois ce mercredi.

Le groupe unioniste prend forme peu à peu. Alors que le club avait enregistré l'arrivée du défenseur anglais Christian Burgess ce mardi, deux nouvelles têtes, bien connues dans le paysage de la Proximus League, pourraient très prochainement rejoindre les rangs unionistes.

Anthony Moris et Loïc Lapoussin, déjà pressentis il y a quelques semaines pour rallier Saint-Gilles, se sont entrainés, ce mercredi, avec le groupe professionnel et devraient prolonger les entrainements lors des prochains jours.

S'il venait à signer, l'ex-gardien du Standard devrait être le futur numéro 1 de l'équipe pour remplacer Adrien Saussez. Le Français pourrait, quant à lui, étoffer le secteur offensif des Bruxellois grâce à ses qualités de buteur/passeur. Il s'en était d'ailleurs pas mal sorti cette saison avec ses cinq buts et ses quatre assists en D1B en tant que milieu offensif.



Il n'y a donc, à l'heure actuelle, aucune signature posée sous le contrat. "Suite aux circonstances particulières qu'ils ont rencontrées ces derniers mois, notre Club a accepté de mettre un encadrement professionnel à disposition de ces joueurs dans une période qui est essentielle pour tout sportif de haut niveau", a communiqué officiellement le club.