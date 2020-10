Le Français Loïc Lapoussin est-il en train de confirmer son statut de joueur décisif à l’Union? Très certainement. Surtout lors des deux derniers matchs où il a été ultra-présent offensivement en créant de nombreuses occasions avec ses dribbles déroutants mais, surtout, en marquant. "Pour couronner ma prestation, j’arrive encore à mettre un but. J’espère que cela durera encore longtemps", expliquait-il.

Une nouvelle fois contre Heist, Loïc Lapoussin aura été l’un des hommes les plus en vue sur le terrain malgré son péché mignon pour les dribbles à répétition et les quelques petites touches de balle en trop… Mais qu’importe, l’Union verra les 16es de finale de Croky Cup, face à Mouscron.

"Cela peut aller très vite dans les deux sens les matchs de Coupe, on se devait de tuer le match le plus tôt possible. On savait que si on prenait un but, on allait se mettre à douter, à perdre confiance. Le plus important reste cette qualification pour le prochain tour", racontait le joueur venu de Virton durant le mercato. "L’équipe attendait de moi que je sois décisif et je l’ai encore été. L’être deux fois consécutivement, cela me fait plaisir. J’espère apporter le plus possible pour qu’on continue à gagner."





De grosses ambitions en Croky Cup

Loïc Lapoussin ne se cache pas. C’est le moins que l’on puisse dire. L’ailier espère réaliser un gros parcours en Coupe et regoûter les joies d’une folle épopée. Comme il y a deux petites années. Le tirage au sort de ce lundi laisse cette porte ouverte. "Cette compétition est importante pour nous. Nous avons un gros effectif donc certains se mettront plus en valeur. Je n’étais pas en Belgique quand cela est arrivé mais des gars du vestiaire en ont parlé. C’était quelque chose de grandiose ! Peu importe le club lors du tirage. Il n’y a pas de petites ou de grandes équipes à ce stade-ci. On aimerait gagner le championnat et la Coupe", expliquait-il avec sérieux.

Il ne reste plus qu’à confirmer sur le terrain désormais. Avec deux victoires de rang, le matricule 10 a repris des couleurs. Pourvu que cela dure…