Dimanche, il est apparu que le club guinéen du Hafia FC va lancer une collaboration avec Lokeren.

Lundi, le conseil d'administration du club waeslandien va se rassembler pour évoquer l'avenir du matricule 282. La possible collaboration avec le Hafia FC est moins importante pour le président Louis de Vries qui veut d'abord tout faire pour sauver le club de la situation financière catastrophique dans laquelle il se trouve.

"Nous aurions préféré attendre avant de dévoiler l'annonce mais en Guinée, ils étaient vraisemblablement prêts à communiquer", a avoué le président de Lokeren Louis de Vries. "Hafia possède une académie et veut travailler avec nous. Seulement, ce n'est pas notre plus grande priorité. Nous allons voir comment nous allons pouvoir sauver le club. L'accord avec Hafia est donc totalement secondaire. J'espère que nous allons trouver une solution avec le conseil d'administration. Une proposition est déjà sur la table et nous allons l'examiner. Mais je ne peux rien dire de plus actuellement", a conclu Louis de Vries.

Le club guinéen a en effet communiqué sur le sujet évoquant un protocole d'accord signé mercredi dernier qui prévoit "l'entrée dans le capital de Lokeren de Kerfalla Camara, le président du club d'Hafia FC. "Le double objectif stratégique est d'offrir des débouchés plus étendus aux jeunes talents guinéens issus du futur Centre de formation actuellement en cours de réalisation dans la commune de Dubreka et de mettre en place aussi avec le club belge partenaire une dynamique de coopération durable axée sur la formation permettant au club d'Hafia de tendre vers l'excellence en matière de bonnes pratiques managériales et de performance sportive", peut-on lire sur les médias guinéens dimanche.