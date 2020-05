Lommel SK et le City Football Group (CFG) ont confimé lundi la reprise du club de Proximus League par la société propriétaire notamment de Manchester City.

Le CFG se définit comme le "premier propriétaire et exploitant privé de clubs de football au monde". Outre Manchester City, champion d'Angleterre, la galaxie de CFG comprend également le New York City aux États-Unis, le Melbourne City FC en Australie, le Yokohama F. Marinos au Japon, le Montevideo City Torque en Uruguay, le FC Gérone en Espagne, le Sichuan Jiuniu FC en Chine et le Mumbai City FC en Inde.