Le match d'ouverture de la 8e journée de la seconde phase de la Proximus League s'est soldé vendredi par un partage entre le FC Malines et Roulers (2-2).

Les Malinois ont mené deux fois à la marque grâce à Igor De Camargo (9e) et Seth De Witte (42e). Kjetil Borry (34e) et Thiebaut Van Acker (86e) ont égalisé pour Roulers, qui a joué à dix durant plus d'une demi-heure suite à l'exclusion (pour deux cartes jaunes) de Guy Dufour (56e).

Malines, qui a aligné un seizième match sans défaite, partage désormais le record que Roulers avait établi il y a deux ans, lors de la première édition de la Proximus League. Au classement de la phase, les Malinois comptent 18 points, un de plus que le Beerschot-Wilrijk. Les Rats vont jouer deux fois à domicile samedi (20h30 contre Westerlo et le 26 (20h30) contre Malines.

Samedi (17 heures), Tubize (3e, 10 points) reçoit Lommel (6e, 6 points).

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise (4e, 9 points) clôturera la 22e journée face à OH Louvain, la lanterne rouge (4 points).