Quelle belle première période des Unionistes ! Il s’agit, sans aucun doute, de la plus belle mi-temps des joueurs de la Butte au vu de ce qu’on a pu apercevoir au stade Herman-Vanderpoorten.

Les hommes de Felice Mazzù ont montré qu’ils n’étaient pas deuxièmes au classement pour rien tant ils ont été conquérants durant les quarante-cinq premières minutes. Le tacticien carolo répétait d’ailleurs en avant match qu’il comptait sur l’ensemble de son noyau. "J’ai dû changer plusieurs choses ces dernières semaines et tout le monde a répondu présent. Tous les joueurs du groupe sont importants et tous les changements effectués le prouvent".

Une prestation bien aboutie !

Tous les choix opérés par le T1 saint-gillois se sont donc avérés payants. Le retour de Teddy Teuma, qui était au four et au moulin après son passage en sélection, a fait le plus grand bien.

Le Maltais, qui revenait de trois matches internationaux (un amical et deux parties en Nations League) n’aura pas calculé la fatigue accumulée durant son voyage. Il a même embelli sa bonne prestation d’une fusée venue de 25 mètres qui permettait aux Bruxellois de prendre les commandes.

Le capitaine de l’Union Saint-Gilloise s’est confié pour le site internet de l’Union. "On a fait une très bonne première période. On était tous dans le match d’emblée malgré quelques erreurs techniques par-ci par-là. On est encore deuxième mais le championnat est encore très long. De toute façon, nous parvenons à prendre des points petit à petit, ce qui est positif", expliquait-il.

Son avis était rejoint par celui de Mathias Fixelles, qui aura beaucoup couru au Lierse pour le bien de ses équipiers. "On se trouve de mieux en mieux dans ce dispositif et on rentre mieux dans les duels. On savait qu’on devait continuer à développer le jeu en seconde période mais c’était moins facile. Heureusement, on est resté concentré et on n’encaisse pas… C’est très important", racontait le médian. "Tout le monde a joué un gros match. Que ce soit défensivement ou offensivement", ponctuait Fixelles.

Les hommes de Mazzù retrouveront le Club NXT la semaine prochaine. Une équipe qui leur avait volé deux points au Daknam…