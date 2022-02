Menés à la marque après un but de Marc-Olivier Doue (72e, 0-1), les Hurlus ont empoché leur deuxième victoire en six rencontres grâce à Frederic Duplus (76e, 1-1) et à Clément Tainmont (85, 2-1). Au classement, Mouscron occupe la 5e place avec 26 points tout comme le Lierse, qui compte un match de moins. Virton, qui n'a plus gagné depuis le 5 novembre 2021 et un bilan de deux points sur 30, reste dernier avec 14 unités.

La rencontre a débuté avec une petite demi-heure de retard en raison des rafales de vent soufflant sur Le Canonnier. Avec 62 % de possession de balle, les Hurlus ont largement dominé la première période, mais ils n'ont cadré que trois de leurs dix tirs. Quant aux visités, ils ont été inexistants sur le plan offensif (zéro tir).

A la reprise, Mouscron a encore manqué l'occasion de prendre les devants par Teddy Chevalier (50e). Virton a ouvert la marque par son défenseur français Doué (72e, 0-1). La réaction des visités a été immédiate et sur un corner de Tainmont renvoyé par un défenseur adverse, Duplus a remis les deux équipes à égalité (76e, 1-1). Passeur sur le premier but, Tainmont a donné la victoire aux Mouscronnois d'un tir à distance (85e, 2-1).

Plus tôt dans l'après-midi, Deinze et Lommel se sont neutralisés (1-1). Au classement, Deinze (29 points) reste 4e mais voit son retard dans la course au barrage sur Waasland-Beveren (33 points, 3e) augmenter. Battu par les Waeslandiens 1-0 sur un but en fin de partie de Mauro Trari (89e), le RWDM reste 2e (35 points). Lommel (20 points) est avant-dernier .