À l’image de l’ensemble du vestiaire, Jérémy Taravel a été très déçu quand il a appris que Mouscron disparaissait de la carte du football professionnel. « Cela fait mal quand la décision tombe. Même si je m’en doutais. Cela fait six mois que l’on sentait le truc venir. On entendait souvent parler de repreneurs mais rien ne se concrétisait. Ce n’est pas en quatre jours qu’ils allaient y parvenir. Mais cela reste douloureux car on sait les impacts que cela va causer à tout le monde… De plus, on est déçu de l’avoir appris par un message de Nick Gillekens à la base qui l’a appris par un employé. On n’a même pas eu le droit à un mail de la direction ou autre… Mais bon, c’est le moins grave qu’elle nous a fait cette année ».



(...)