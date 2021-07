Après des partages contre Ostende et Knokke et une victoire contre Aalbeeke, Mouscron tient sa 2e victoire en match amical. Les Hurlus d’Enzo Scifo n’ont rencontré aucune difficulté à prendre la mesure des Francs Borains, une équipe qui évolue en N1. En tout cas en première période.

Si ce sont les Francs Borains qui ont mis le nez à la fenêtre en premiers dans un Vedette sous la drache (pendant 35 minutes), c’est Mouscron, en 4-2-3-1, qui s’est montré très efficace en mettant au fond sa toute première velléité offensive via Tainmont qui n’avait quasiment plus qu’à pousser au fond après le travail de Postolachi.

L’ancien Zèbre fut d’ailleurs l’homme de la première période puisqu’il était de nouveau à la fête quelques minutes plus tard pour le 0-2, confirmant la domination mouscronnoise.

Face à une équipe d’une division inférieure et qui disputait son premier match amical depuis la reprise des entrainements le 19e juillet, Mouscron a parfois laissé des espaces à des Boussutois qui ont bien failli en profiter juste avant la demi-heure de jeu avec Ebui, lequel, bien servi dans le petit rectangle malgré la foule, mettait à côté du piquet.

Sur l’action qui suivit, les Hurlus accéléraient le mouvement et forçaient la défense boussutoise à la faute, offrant là, à l’entrée du rectangle et dans l’axe, une opportunité en or pour Clément Tainmont de réaliser le triplé via un coup franc hors de portée du capitaine local.

Peu mis à contribution, Parfait Mandanda ne rencontrait, lui, aucune difficulté face à une frappe de Lauwenrensens quelques minutes avant la pause.

Si Enzo Scifo ne changeait rien à sa compo pour la 2e période, excepté la montée de Dione, Dante Brogno alignait une toute nouvelle équipe, seul Lauwrensens, qui a remplacé un Durieux blessé rapidement, ayant déjà joué en première période.

Mais si les Hurlus semblent déjà mieux en jambes que les Verts, ce sont les visités qui se procuraient la première belle occasion de la 2e période avec un coup franc facilement stoppé par Mandanda peu après l'heure de jeu. La 2e période était en tout bien mieux menée par les Francs Borains qui se créaient une nouvelle grosse occasion à la 70e via une frappe enroulée de Habbas, laquelle terminait hors cadre.

Petit à petit, Mouscron, sans véritable éclat en deuxième mi-temps, remit le pied sur le ballon et reprit le chemin du but adverse mais à 20 minutes du terme, il a fallu une parade du jeune gardien borain pour empêcher le 0-4 alors que les Borains ont manqué de chance en fin de match dans leurs occasions.

Cette nouvelle rencontre amicale aura permis à Enzo Scifo de tester le Liégeois Jason Bourdouxhe, un milieu récupérateur de 30 ans sans club depuis son départ du FC Eindhoven début juillet et qui a joué toute la partie.

Technique