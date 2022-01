Alors que Mouscron reprend le championnat dimanche face au Lierse, la situation financière du club a pris le pas sur l’aspect sportif. Toutefois, le groupe et le staff veulent préparer au mieux les prochaines échéances. Même si la situation a forcément porté un sacré coup au moral. Clément Tainmont ne le cache pas. « Pour n’importe quelle personne, ce seraient des moments difficiles. Tout travail mérite salaire. Cela vaut aussi pour les joueurs de foot. Quand on s’investit à 100 % dans un projet, on mérite un retour. C’est difficile à vivre quand tu ne le reçois pas ».