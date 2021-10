Empêtré dans le fond de la D1B, ce duel n’est pas la priorité de Mouscron cette semaine. Vendredi, il y a un match plus important qui se joue face à Virton, le plus proche poursuivant au classement, à six points déjà. "Mais cela ne veut pas dire que l’on va laisser filer le match contre le Standard. Qui sommes-nous pour ça? Surtout à domicile".



Si le coach a promis de mettre en place "l’équipe la plus embêtante possible à faire jouer", quelques changements sont attendus mardi soir. La preuve avec la sélection où quelques cadres manquent à l’appel. On pense notamment à Fred Duplus, Clément Tainmont ou encore Lucas Ribeiro qui sont laissés au repos.



La sélection mouscronnoise est la suivante: Gillekens, Mandanda, Taravel, Simba, Mohamed, Lepoint, Bocat, Angiulli, Diandy, Vroman, Dione, Dekuyper, Bakic, Bourdouxhe, Myny, Atteri, Giunta, Chevalier.

Mouscron – Standard, un duel wallon que l’on avait l’habitude de suivre en Pro League. Mais cette fois, vu la relégation des Hurlus, c’est en coupe de Belgique qu’il se vivra.