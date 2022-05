Vingt-quatre heures sont passées depuis l’annonce de l’absence de licence pour l’Excel Mouscron. Mais Christophe Lepoint est toujours aussi groggy. « Je n’ai pas digéré. J’ai mal dormi. Cela tourne en boucle dans ma tête. Car le scénario était évitable. Il y a eu des contacts depuis un an, six mois… Mais on n’a rien écouté. La cellule de crise avait eu des rapprochements avec Valladolid mais on a mis des bâtons dans les roues en ne donnant pas les chiffres. Je ne parviens pas à comprendre. »