Les Mouscronnois espéraient un leader dans le doute. Ils ont vite compris que ce ne serait pas le cas. Après une minute, Westerlo avait déjà montré la volonté qu’il afficherait toute la rencontre. "On a voulu les prendre haut mais ils savaient sortir de notre pressing. On s’est mis plus bas mais cela a été difficile de sortir. On a mal utilisé nos possessions", reconnaissait José Jeunechamps.