Mouscron a su battre sa bête noire, Lommel, dans une rencontre à deux visages. Il y a eu le mauvais en première mi-temps. Il y a eu des mauvais choix et du déchet. Cela manquait de liant. L’absence de Marko Bakic n’y était pas étrangère. "On connaît l’importance de Marko, détaille Manu Angiulli. Il est complémentaire avec Lepoint. Il touche énormément de ballons. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver les solutions. On a pu compter sur Fred Duplus et Dimitri Mohamed pour assurer les relances."