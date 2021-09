Du mieux à Mouscron, mais… Mouscron Arnaud Smars © BELGA

La mentalité était présente chez les Hurlus. La finition un peu moins.



Dans le duel des Excel, Mouscron a décroché un point mais pouvait se montrer plus déçu que Virton. Même à dix, les Hurlus ont obtenu les meilleures occasions. Avec plus de précision, les Hurlus auraient pris leur première victoire. Un point, cela reste mieux que rien. Mais le bilan comptable reste insuffisant. Au club, on prône la patience. Samedi, on a (enfin) vu des raisons d’y croire. Mais aussi d’autres de s’inquiéter. Bilan.



(...)