L’Excel est-il prêt à entamer la saison en D1B samedi au RWDM ? Manifestement, pas tout à fait. Mais son entraîneur Enzo Scifo ne s’arrête pas à ça…

C’est assez difficile à expliquer mais en un an, tout a bien changé au stade du Canonnier. L’atmosphère suspicieuse s’est évaporée en laissant place à une sérénité qui, il est vrai, ne pourrait être que de façade.

Si l’ombre de Gérard Lopez est toujours bel et bien présente, on a envie de croire au maintien de ce climat moins lourd. À cette décontraction apparente incarnée par un Enzo Scifo tout à fait détendu à l’heure de faire le bilan d’une préparation qui n’a pourtant pas été si simple. À deux jours du premier duel en championnat, le coach de Mouscron ne cache pas son plaisir d’être là, à la tête d’une équipe qui a tout à prouver. Après s’être contraint au test PCR hebdomadaire, il a pris le temps de faire part de son ressenti. "Voilà donc le second test de ma journée", sourit-il. On ne manque pas de lui signaler que notre test est moins désagréable que le coton-tige dans le nez. Enfin, théoriquement ! "C’est bien ce que j’allais dire : en théorie", s’amuse-t-il.

Enzo, la construction du noyau a été un gros chantier ; les fondations vous plaisent-elles ?

Oui car on a dû entreprendre un énorme travail. On partait de peu ! À partir de là, se retrouver dans notre situation actuelle ne me surprend en rien. Tout n’est pas encore en place et je pourrais être déçu ou frustré mais ce n’est pas l’attitude à avoir. Tout n’est pas réglé, des joueurs arrivent (NDLR : Duplus, Bourdouxhe, Dekuyper et Ribeiro Costa ont signé mercredi), d’autres vont encore arriver mais ça se passe bien au sein du groupe qui travaille sans se poser de questions. Pour qu’il progresse, c’est crucial que ça reste comme ça. Surtout que les joueurs ne se soucient pas de tout ce qu’il y a encore à faire dans le club !