Mouscron a montré un meilleur visage face à Ostende que contre Dunkerque. Bien organisés, les Hurlus ont tenu en échec les Côtiers qui recommencent la compétition samedi face à Charleroi (0-0). "Après une semaine où on avait fourni beaucoup d’efforts, je pouvais me montrer plus patient sur le fait qu’on n’était pas capable de faire preuve de répondant, comme face à Dunkerque, reconnaît Enzo Scifo. Ici, on est plus loin dans la préparation. On sent que des choses se mettent (...)