Aux Francs Borains, Mouscron a montré deux visages (0-3). Une première période en réussite, une deuxième mi-temps plus mitigée.

Pour ce nouveau match amical en vue du début du championnat en D1B, Mouscron, en 4-2-3-1 et sans Myny et Carcela, a fait le job aux Francs Borains, une équipe évoluant en N1 et qui disputait son premier match de préparation. Avec un triplé de Clément Tainmont en une demi-heure, les Hurlus se sont satisfaits de cette première période, affichant un visage moins convaincant en deuxième mi-temps.

"La première mi-temps, c’était la moindre des choses face à un adversaire à notre portée", soulignait Enzo Scifo.