Malgré le contexte, le coach hurlu croit plus que jamais dans le projet après avoir mis son groupe face à ses responsabilités.

Alors que Mouscron accueille Wellen (D3 amateur) pour le cinquième tour de la Coupe de Belgique, la sérénité est loin d’être de mise. Au mauvais début de saison, ponctué par un 0 sur 12 inattendu mais explicable, est venu se greffer le départ de José Jeunechamps, l’expérimenté T2, qui semblait impliqué dans le projet. Mais, pour des divergences d’opinions, à l’issue d’une réunion où chacun a dit ses vérités, le Liégeois a été prié de plier bagage. Est-ce la bonne ou la mauvaise décision ? Il n’y a que les résultats qui pourront le dire dans les semaines à venir.

Malgré le contexte, Enzo Scifo est apparu serein au moment de faire face à la presse. Il est revenu sur cet épisode calmement. "Je n’ai pas d’explications à donner. Il s’agit d’une incompatibilité entre le staff et lui. J’ai du respect pour la personne. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on a mis fin, collégialement, à l’aventure. Cela avait déjà trop traîné. Il y avait des soucis depuis un moment. Si on demande de l’exigence aux joueurs, on doit en avoir aussi. Adjoint est un rôle très précieux. Ce n’est pas juste poser des cônes. Il fait partie intégrante du staff. Avec José, nous n’avions pas la bonne connexion. On va chercher une piste en interne pour le remplacer. Pour l’instant, j’ai repris les choses en main mais il faudra une solution rapide. Je veux des gens impliqués à 100 % et qui connaissent l’importance de travailler pour le club. On ne doit pas avoir d’autres centres d’intérêt. On doit tous être des guerriers. On doit pouvoir développer des choses et collaborer."