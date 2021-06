Mouscron Une semaine après la nomination de Mbo Mpenza en tant que directeur du football, les choses continuent à bouger à l’Excel Mouscron. Ce mardi, les Hurlus présenteront leur staff pour l’importantissime saison à venir en D1B. Comme nous le dévoilions il y a plusieurs jours déjà, Enzo Scifo va prendre le poste de T1. C’est un retour pour l’ancien Anderlechtois qui avait déjà coaché au Canonnier entre 2007 et 2009. Il était sans emploi depuis juillet 2016. L’ex-Diable rouge sera secondé par un autre ancien international, Émile Mpenza. Le buteur qui a percé en D1 au REM était en charge des jeunes attaquants à Anvers.

Enfin, il se murmure de plus en plus que Silvio Proto remplacerait Éric Deleu en tant qu’entraîneur des gardiens. Ce serait une première pour celui que l’on a bien connu à Anderlecht ou à La Louvière, et qui, à 38 ans, vient de prendre sa retraite après une dernière expérience à la Lazio Rome.

La nomination de ce trio doit être officialisée ce mardi, à midi, lors d’une conférence de presse.