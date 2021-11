En mars dernier, les joueurs de Mouscron avaient déjà connu des retards de salaire mais cela avait fini par s’arranger rapidement. En fin de saison, l’inquiétude était réapparue avec la descente en D1B et surtout le refus de la licence en première instance. Finalement, Gérard Lopez, actionnaire majoritaire de l’Excel, avait apporté les garanties nécessaires pour obtenir le précieux sésame. Cela laissait imaginer que, malgré la relégation, Mouscron pouvait espérer une saison plus tranquille en coulisses. D’autant que la direction avait assuré que le Luxembourgeois "tenait toujours ses promesses."

Mais moins d’une demi-année plus tard, les problèmes reviennent déjà sur le plan extra-sportif. Dans un premier temps, il y a quelques semaines, les stewards n’avaient pas reçu leurs émoluments. Si le club se montrait alors rassurant, ce n’était que les prémices d’une situation bien plus grave. Alors qu’on a dépassé la mi-novembre, joueurs et membres du personnel n’ont toujours par reçu leur salaire du mois d’octobre (NDLR : cela pourrait être réglé ce jeudi). Comment est-ce possible si tôt dans la saison ? La réponse semble simple : Gérard Lopez a coupé les vannes… On aurait aimé en discuter avec l’homme d’affaires luxembourgeois. Mais il ne répond pas à nos demandes...

Comment le REM peut désormais sortir de l’impasse ? La seule solution paraît une vente. Une solution à laquelle le propriétaire pense de plus en plus afin de récupérer une partie de ses billes. Ou du moins, en perdre le moins possible… Une offre de six millions, selon certaines sources, pourrait suffire à convaincre celui qui ne sera venu… qu’une fois en terres hurlues depuis le rachat ! La direction, Patrick Declerck en tête, tente de trouver un repreneur. Certaines pistes sont évoquées mais sans plus.

"Pas une excuse"

En attendant, l’ambiance est à nouveau pesante à la rue du Stade où le spectre de 2009 n’est jamais loin… Les employés sont forcément inquiets mais ont décidé de poursuivre leurs tâches actuellement. Les joueurs, eux, tentent de préparer le duel face à Waasland (vendredi 20 h) du mieux qu’ils peuvent malgré le flou. Frédéric Duplus l’a confirmé. « On en a forcément parlé au sein du groupe. Mouscron est un club familial et ouvert. On n’a pas été pris en traître. On nous a prévenus qu’il y aurait un retard dans les salaires. Tant que cela reste un retard, ça va. Si c’est non-payé, ce sera plus difficile. La semaine dernière, comme il n’y avait pas de match, notre capitaine (NDLR : Christophe Lepoint) a pu prendre du temps pour parler de cela avec les personnes compétentes. Désormais, on est dans la préparation de notre match, qui arrive vite. On a décidé, les joueurs, d’assumer à 100 %. D’autant plus qu’on n’est pas les seuls dans le cas. Il y a les gens dans les bureaux, le staff médical… Ce qui se passe ne peut pas être une excuse pour laisser filer notre match. Vu le travail qui a été effectué durant la semaine, on n’a pas l’impression d’être face à un groupe qui n’a pas été payé. On est tous assez professionnels pour jouer le jeu à fond cette semaine. Mais il ne faudrait pas que la situation se prolonge indéfiniment », reconnaît toutefois à raison le défenseur.