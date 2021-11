Alors que Mouscron inscrit son 2e but, le public waeslandien se fait remarquer, comme à son habitude, de la pire des manières. "Les Wallons, c’est du…" et les "Wallen Buiten" fusent. Et pas de la part de quelques abrutis. Non, non… De tout le kop!

Mais les Hurlus ont réagi de la meilleure des manières: en chantant la Brabançonne et en sortant les drapeaux belges. Bravo!

Chapeau aussi à M.Bourdeaud’Hui qui a menacé de stopper la rencontre pour chants racistes. Le folklore a ses limites!

On peut également épingler la belle réaction de Nick Gillekens. Le gardien flandrien du REM n’a pas hésité, en fin de partie, à porter haut les couleurs du drapeau belge face à son public et en regardant fixement dans les yeux les Waeslandiens. Comme quoi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier.

On est tous Belges! Allen samen!