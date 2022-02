Que les finances de l’Excel Mouscron soient dans le rouge, ce n’est pas une surprise. Que la situation ait empiré à cause du Covid, encore moins ! C’est ce que démontre le bilan annuel (du juillet 2020 à juin 2021) déposé auprès de la Banque nationale. On peut y lire que le catering et la billetterie ont rapporté un million de moins. La conséquence directe des matchs à huis clos…