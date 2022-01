José Jeunechamps ne s’en cache pas, la situation actuelle à Mouscron, avec un 3e mois de salaire payé hors délai, aura des répercussions sur la vie du groupe. Il y en a eu une première ce mercredi avec le départ de Lucas Ribeiro, meilleur buteur de l’Excel, vers Waasland-Beveren. Voilà un autre concurrent des Hurlus renforcé ! « Sur le fond, je comprends que ce jeune joueur parte pour trouver plus de stabilité sportive et financière. C’est un discours que je tiens pour l’ensemble du groupe, détaille le coach hurlu. Par contre, je suis plus dégoûté sur la forme. C’est un manque de respect envers nous... J’espère qu’il n’y en aura pas d’autres. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que d’autres joueurs sont suivis ».

Si rien ne s’améliore au Canonnier, ce départ ne sera malheureusement pas le dernier. « On ne veut pas partir spécialement mais on y sera peut-être obligé par ce qu’il se passe » est un discours que l’on a entendu à plusieurs reprises ces derniers jours. D’autant que la confiance semble rompue entre la partie sportive et la direction. Lassés par les promesses, les joueurs ont perdu en motivation et se sentent abandonnés par les hautes sphères du REM.

Une offre jugée acceptable ?

"C’est une situation compliquée… Depuis mon retour, grâce au travail de tout le monde, on avait atteint un très haut niveau de performance, d’organisation et de plaisir à travailler. Tout est en train d’exploser à cause de décisions qui sont prises plus haut et sur lesquelles on n’a pas d’emprise. C’est énervant car il y a tout ici pour avoir un bon club de D1A s’il n’y avait pas ces soucis récurrents. Lundi, cela a été compliqué de remettre la machine en route. On essaie de trouver les arguments mais c’est difficile. Je n’ai jamais connu cela dans ma carrière. Et heureusement car on vieillit dix fois plus vite dans une telle situation…"

Suite au conseil d’administration de mardi soir, la direction a assuré au groupe que les salaires tomberont d’ici la fin de semaine. "S’ils tombent avant le Lierse tant mieux. Ce sera un peu de baume au cœur. Mais il n’empêche que les dégâts sont bien présents. On a perdu cinq jours de travail dans notre programme. On n’a pas eu de matchs depuis le déplacement à Deinze (le 18 décembre dernier). On manque de repères."

Plus que jamais, une reprise de l’Excel Mouscron semble obligatoire pour la survie du club, aussi bien sur le plan sportif que financier. Mercredi, la direction a fait part à la frange sportive du matricule 216 qu’une offre de rachat avait été déposée par un investisseur dont l’origine a été tue. Une offre jugée acceptable par Gérard Lopez. Reste à voir si elle aboutira réellement… "Quand on ne prend pas de points, on se tourne vers l’entraîneur. Quand on n’est pas payé, on se retourne vers l’investisseur. On espère qu’il cherche des solutions et que d’ici un mois, on soit un peu plus apaisé", conclut José Jeunechamps.